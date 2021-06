Florin Cîțu, candidat la șefia PNL: Sunt înconjurat de oameni de succes, ca Emil Boc sau Gheorghe Flutur / Doar liberalismul salvează România, dar cel aplicat, nu doar din vorbe (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu, candidat la șefia PNL, a declarat, vineri, că are susținerea unor liberali care au demonstrat și au aplicat liberalismul. I-a enumerat pe Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, și pe Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. El a insistat că are de partea sa „oameni de succes”. „Pentru mine e foarte important și am plecat în această cursă cu un singur gând: doar liberalismul salvează România. Dar cel aplicat, nu doar din vorbe”, a mai spus Cîțu.

Întrebat care sunt filialele pe care se bazează la congresul din toamnă, Florin Cîțu a răspuns: „Eu mă bazez pe oameni care au demonstrat în PNL. Ați văzut lângă mine oameni care au aplicat liberalismul în toate funcțiile pe care le-au ocupat și care au arătat că se poate. Sunt înconjurat de oameni de succes, pentru că ceea ce au făcut acești oameni, în funcțiile pe care le-au avut, vreau să fac eu cu România. Oameni ca Emil Boc, Gheorghe Flutur, Ionel Bogdan (președintele Consiliului Județean Maramureș - n.r.) oameni care au reușit”.

„Pentru mine e foarte important și am plecat în această cursă cu un singur gând: doar liberalismul salvează România. Dar cel aplicat, nu doar din vorbe. Sunt oameni care au arătat că se poate și am arătat și eu, anul trecut, că se poate la nivel național dacă se aplică principii simple, transparente și de bun simț”, a continuat Florin Cîțu.

Întrebat la cine crede că se referea Ludovic Orban atunci când a spus că a fost dezamăgit de unii dintre tinerii pe care i-a promovat, Cîțu a răspuns: „ Trebuie să-l întrebați pe domnia sa. Eu a promovat tineri în PNL, nu doar din PNL, dar nu e vorba doar despre tine, e vorba despre oameni care fac lucruri pentru români. Nu contează vârsta, ci ceea ce faci pentru România. Pentru mine, liberali convins, contează să ducem mai departe princpiile liberalismului. Proprietatea privată e sfântă, iar antreprenorul e un erou. Sunt lucruri la care eu țin fosarte mult.