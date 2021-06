Florin Cîțu: Ce am putut face cu resursele noastre am cam făcut. Ca să ducem campania de vaccinare în rural e nevoie de susținerea autorităților locale, dar și a liderilor de opinie, preoți, medici (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, vineri, că Guvernul a făcut tot ce putea face cu resursele sale pentru a organiza campania de vaccinare anti-COVD-19. Prin urmare, de acum rolul principal revine autorităților locale, care trebuie să vină cu „soluții inovatoare” pentru a duce vaccinul cât mai aproape de oameni. Cîțu a îndemnat și la implicarea liderilor de opinie, a preoților, medicilor și polițiștilor.

Declarațiile au fost făcute la Centrul de vaccinare drive-thru amenajat în Piața Libertății din Baia Mare.

„Trebuie să susținem în continuare campania de vaccinare. Sunt fericit că sunt aici, la un centru de vaccinare drive-thru, unde am întâlnit tineri. Cât am stat aici, erau vreo 4 sau 5 tineri sub 18 ani, ceea ce e foarte important ca semnal.

Dar trebuie să înțelegem cu toții că ceea ce am putut să facem cu resursele noastre am cam făcut. Ca să ducem acum campania de vaccinare în rural e nevoie de susținerea autorităților locale, dar și a liderilor de opinie, preoți, medici, polițistul chiar din zonă.

Toată lumea să se implice pentru a duce campania de vaccinare la oameni. Am încredere că vor veni cu soluții noi inovatoare, care să-i convingă pe oameni că vaccinarea e singura soluție și să ne întoarcem la normalitate”, a declarat premierul Florin Cîțu.

