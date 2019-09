Vicepreședintele PNL Florin Cîțu i-a cerut premierului Viorica Dăncilă demisia într-o postare publicată pe Facebook, în contextul în care aceasta defășoară o vizită în SUA.

“Viorica , DEMISIA! Viorica continua sa ne UMILEASCA pe banii nostri!

Astazi, premierul Romaniei, se lauda ca a plecat din Romania in plina CRIZA ECONOMICA si POLITICA sa se vada cu ministrul energiei din SUA.

Asta este nivelul oameni buni. Nu cred ca Romania a fost mai umilita de un oficial asa cum o face Viorica acum.

Normal (no pun intended) ar fi fost ca ministrul energiei din SUA sa vina in Romania. Sau se vedeau in SUA dar intre ministri.

Dupa o astfel de “vizita de lucru” Viorica trebuie sa vina in tara sa-si ceara SCUZE fata de romani si sa-si dea DEMISIA.

#NuLuamPrizonieri #RomaniiTrebuieSaStie #RomaniaFaraPSD

P.S. Bichonul rus s-a dus si el sa mai semeneze un contract de imprumut cu Banca Mondiala. Asta dupa ce datorita incompetentei sale legendare deja a mai returnat un imprumut de la Banca Mondiala, nefolosit, care ar fi trebuit sa informatizeze ANAF.

In afara de imprumuturi multe si scumpe, ce a mai facut bichonul rus pentru romani?”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.