Florin Cîțu, clarificări cu privire la Ordonanța care amână ratele: 'Nu există dobândă la dobândă. Am extins perioada de depunere a cererilor' (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban și ministrul de Finanțe, Florin Cîțu au discutat, luni, la începutul ședinței de Guvern despre modificările care se vor face la ordonanța care amână ratele.

Ministrul Cîțu a precizat că, în urma unor sesizări făcute în spațiul public, a decis să prelungescă data până la care se pot depune cererile. De asemenea, a mai discutat și despre capitalizare, afirmând că nu va exista dobândă la dobântă.

‘Sunt câteva clarificări care au fost omise în Ordonanța de data trecută, pentru că am văzut discuția în spațiul public. Este vorba despre dobândă la dobândă sau cine poate beneficia. Am extins și perioada până la care se pot face aceste cereri, pentru că era doar doar până la sfârșitul perioadei stării de urgență și am extins până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a acestei OUG.

De asemenea, se dă posibilitatea celor care solicită amânarea, ca până la momentul la care solicită, în cazul în care au restanțe la plata creditelor să își poată aduce creditele la zi.

La fel și la capitalizare, la creditele ipotecare nu există dobândă la dobândă’, a spus Cîțu.

Ministrul Finanțelor a mai precizat că oricine vrea să beneficieze de amânarea ratelor în perioada următoare trebuie să nu aibă restanță la bănci.

‘Trebuie să aibă creditele la zi orice persoană solicită suspendarea creditelor, În momentul în care solicită trebuie să aibă creditele plătite’,a spus Cîțu.

