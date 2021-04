Florin Cîțu: Coaliția merge mai departe. Am făcut un pas important pentru a avea o guvernare eficientă și o coerență a deciziilor. De mâine, vom avea un ministru al Sănătății (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat marți seară, la finalul ședinței coaliției de guvernare, că actuala coaliție merge mai departe și că a fost făcit un pas important pentru o coerență a deciziilor între parteneri. ”De mâine vom avea un ministru al Sănătății”, a anunțat prim-ministrul, subliniind că persoana propusă să preia protofoliul va avea susținerea tuturor.

”Coaliția merge mai departe. Azi am făcut un pas important pentru a avea o guvernare mult mai eficientă și o coerență a deciziilor politice în coaliție. Sunt bucuros că ne asumăm ca obiectiv principal campania de vaccinare. Este important să avem o campanie de vaccinare de succes și sunt sigur că vom avea o campanie de vaccinare de succes. De mâine, vom avea un ministru al Sănătății care va prelua un protofoliu dificil. Va avea susținerea mea și a colegilor din cabinetul pe care îl conduc. Așa cum am făcut și până acum, deciziile pe care le luăm, le luăm în consultare și în interesul cetățenilor României”, a anunțat Florin Cîțu.

