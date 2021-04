Florin Cîțu, convins că oamenii nu vor profita de ridicarea restricției de circulație în Noaptea de Înviere: Poți merge la slujbă și atât. Nu e deschis niciun restaurant, nimic. Sunt convins că cetățenii vor respecta legea (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu și-a exprimat, miercuri, convingerea că românii vor merge în noaptea de Înviere doar la biserică, la slujbe, și nu vor profita de ridicarea temporară a restricției de circulație pentru a merge, de exemplu, la petreceri.

De precizat este că persoanele care vor ieși din case în noaptea de Înviere nu vor fi nevoite să aibă declarație pe proprie răspundere asupra lor.

