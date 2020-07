Florin Cîţu: Cred că miercuri depăşim 10.000 de firme în IMM Invest / Ludovic Orban: Putem ajunge cu finanțarea la 20 de miliarde (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat miercuri, la debutul ședinței de Guvern, că numărul firmelor creditate prin programul IMM Invest va ajunge în cursul acestei zile la 10.000. Sunt 10 miliarde de lei astfel consumate din plafonul alocat proiectului. În acest context, premierul Ludovic Orban a susținut că este de acord ca, la rectificarea bugetară, plafonul pentru IMM Invest chiar să depășească 20 de miliarde de lei. Această platformă a fost lansată în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii afectate de criza coronavirusului. Miercuri după-amiază, Guvernul PNL și președintele Klaus Iohannis vor prezenta un întreg program de relansare economică.

Ministrul Finanțelor a anunțat că, miercuri, numărul firmelor care au accesat programul IMM Invest va ajunge la 10.000, volumul finanțărilor fiind de 10 miliarde de lei. Florin Cîțu a precizat că se impune suplimentarea fondurilor alocate acestui proiect, la rectificarea bugetară.

„O să vă dau până la sfârşitul şedinţei şi un update pe IMM Invest, dar astăzi cred că depăşim şi cifra de 10.000 de companii şi ne apropiem de 10 miliarde. Ar trebui să ne gândim la rectificare dacă şi cu cât suplimentăm. La rectificare va trebui să suplimentăm. Până atunci vom epuiza plafonul”, i-a spus ministrul Florin Cîțu premierului Ludovic Orban, la debutul ședinței de Guvern de miercuri.

Orban a răspuns că există disponibilitate din partea Guvernului pentru suplimentarea sumei alocate IMM Invest, „în măsura în care va fi necesar putem să ajungem la 20 de miliarde, chiar şi mai sus. Atâta timp cât există cerere şi disponibilitate din partea băncilor, putem să ne ducem într-un plafon cât mai ridicat”.

