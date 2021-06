Florin Cîțu: Cu mine premier sau președinte al PNL, nu vom guverna niciodată cu PSD. Am fost adversarul lor din primul moment în care am intrat în Parlament (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu susține că pentru el „nu există nicio situație” în care PNL ar guverna cu PSD cât timp este premier sau în eventualitatea în care câștigă cursa pentru șefia formațiunii liberale. „Am fost un adversar al PSD din primul moment în care am intrat în Parlament, am avut cele mai multe moțiuni ale PSD împotriva mea când eram ministru de Finanțe”, a adăugat primul-ministru.

Florin Cîțu exclude o guvernare PNL-PSD cu el premier sau președinte al liberalilor

Premierul a efectuat o vizită în județul Timiș, iar joi seară a susținut o conferință de presă, ocazie cu care a fost întrebat cum s-ar poziționa în cazul în care, cu el la conducere, social-democraților le-ar propune liberalilor o guvernare PSD-PNL.

„Niciodată, cu mine la guvernare și la președinția Partidului Național Liberal, nu vom avea o guvernare cu PSD, asta este foarte clar. Am fost un adversar al PSD din primul moment în care am intrat în Parlament, am avut cele mai multe moțiuni ale PSD împotriva mea când eram ministru de Finanțe. Nu există pentru mine nicio situație în care vom guverna cu PSD cât sunt eu premier sau președinte al Partidului Național Liberal”, a răspuns Florin Cîțu.

Tot astăzi, și senatoarea PNL Alina Gorghiu, care îl susține pe Florin Cîțu pentru președinția partidului, excludea vehement o guvernare cu PSD.

„Am citit o declarație a domnului Vasile Dâncu și cred că e necesară o clarificare: Excludem orice colaborare la guvernare cu PSD. Explicația pe scurt: În Parlamentul României există deja o majoritate sănătoasă, de dreapta, stabilă, în jurul PNL și votată de români. PNL a desemnat în forurile statutare un prim-ministru liberal care a lansat un plan pentru reformele blocate până acum chiar de PSD! Premierul Cîțu a prezentat proiectul politic PNL2024 care prevede o continuitate a guvernării de dreapta, pe baza valorilor liberale, FĂRĂ PSD, pentru următorii 8 ani. Acest proiect politic va fi prezentat Congresului PNL. România are nevoie de acești 8 ani de liberalism – ca să aducă politici liberale în economie, să facă investiții și să schimbe mentalitățile. Din 25 septembrie, construim România liberală!”, scria liberala, pe Facebook.Digi | RCS RDS oferă telefoane gratis. Iată ce trebuie să faci ca să pui mâna, fără bani, pe un smartphone 5G!