Florin Cîțu dă asigurări: Vaccinul anti-COVID-19 în România este și va rămâne gratuit (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a dat asigurări, luni, că vaccinul anti-COVID-19 va rămâne gratuit. De altfel, Executivul s-a îngrijit deja ca doze de ser să fie disponibile și în toamnă. Cîțu a insistat că nu există niciun fel de discuție la nivelul Guvernului ca pentru vaccinul anticoronavirus să fie fixat vreun preț.

„Vreau să fac o clarificare: vaccinul gratuit trebuie să fie disponibil tuturor românilor pentru că în România vaccinul rămâne, este gratuit și rămâne gratuit. Nu e nicio discuție în acest moment în Guvern de a schimba lucrurile, din contră, deja avem comenzi făcute pentru a continua campania de vaccinare și în toamnă, anul viitor, că nu știm exact cum va evlua pandemia. Deci vaccinul e gratuit, nu există nicio discuție în Guvern care să schimbe aceste lucruri și rămâne gratuit în această perioadă”, a declarat premierul Florin Cîțu.

