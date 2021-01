Florin Cîțu: Dacă ar fi după mine, aș vrea ca toată economia să fie deschisă mâine, dar trebuie să ținem cont de recomandările medicilor (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a subliniat că România are nevoie de o economie deschisă și de investiții, dar a explicat că trebuie ținut cont de recomandările experților din sectorul sanitar. Cât despre relaxarea din Capitală, prim-ministrul a declarat că nu poate avea o altă opinie decât una bazată pe legislația în vigoare, dar că s-ar putea reveni asupra deciziei peste ceva timp în funcție de evoluția indicatorilor epidemiologici luați în calcul.

Premierul Florin Cîțu, despre restricții și situația din Capitală

Întrebat ce crede cu privire la faptul că relaxarea din Capitală a stârnit discuții între cei care cred că decizia vine prematur și cei care cred că este oportună, prim-ministrul a explicat: „Eu am spus că, dacă ar fi după mine, aș vrea ca toată economia să fie deschisă mâine. Avem nevoie de o economie deschisă, avem nevoie de investiții pentru a putea plăti bineînțeles și salarii, și pensii mai mari. În același timp, trebuie să ținem cont și de recomandările medicilor. Ei trebuie să se pună de acord. Nu este decizia mea, dar în acest moment, din ce înțeleg eu, aceste relaxări în ceea ce privește Bucureștiul – această decizie a fost luată – au fost luate pe legislația în vigoare. Dacă se decide cumva să se modifice acel prag, să nu mai fie 3 la mie, să fie 2 la mie sau să fie 4 la mie, bineînțeles că ei pot să facă acest lucru. Sunt experți, trebuie să aibă o întrunire a comitetului de experți și apoi să facă recomandări, și vom lua o decizie. Pe ceea ce se întâmplă astăzi, eu nu pot să am o altă opinie decât cea bazată pe legislația în vigoare. Dacă s-a respectat legislația în vigoare și dacă indicatorii pe care i-am folosit un an de zile arată că este ok să relaxăm restricțiile, atunci se relaxează. Dacă indicatorii se modifică – și am văzut că și domnul Arafat a spus acest lucru, și sper că toți ceilalți au spus acest lucru – dacă indicatorii se modifică și suntem iarăși peste 3 la mie, bineînțeles că vom reveni”.

Până astăzi, 25 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 712.561 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, arată bilanțul prezentat luni de Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit autorităților, 654.875 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.551 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Dintre acestea, 400 au fost înregistrate în Municipiul București.

