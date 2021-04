Premierul Florin Cîțu, desemnat ministru interimar al Sănătății de președintele Klaus Iohannis

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri seară decretul pentru desemnarea premierului Florin Cîțu în funcția de ministru interimar al Sănătății.

Florin Cîțu, desemnat de președintele Klaus Iohannis să preia interimatul la Ministerul Sănătății. Premierul l-a demis pe Vlad Voiculescu

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 aprilie 2021, decretul de desemnare a domnului Florin-Vasile Cîţu, prim-ministru, ca ministru al sănătății, interimar”, se arată în comunicatul transmis de Administrația Prezidențială.

Decretul vine în contextul în care Vlad Voiculescu a fost demis din funcția de ministru al Sănătății, pe fondul multiplelor scandaluri și controverse în care a fost implicat în cele nici patru luni de guvernare, iar Alianța USR-PLUS a criticat gestul primului-ministru și l-a anunțat că îl lasă fără susținere.

„Este o decizie unilaterală și imatură poltic care ridică foarte mari semne de întrebare asupra capacității lui Florin Cîțu de a conduce o coaliție funcțională în această perioadă foarte delicată pentru România. În momentul în care am constituit acest Guvern de coaliție ne-am asumat să lupm deciziile majore împreună, prin consultare și prin dialog și asta s-a întâmplat până astăzi. În această dimineață, am fost invitat de premier la o discuție în care mi-a comunicat o decizia deja luată și transmisă președintelui României. Nu a exista nicio consultare anterioară, nici astăzi, nici ieri, nici în ultimele zile, legată de o asemenea decizie, cu atât mai mult cu cât luni, în ședința coaliției agreaserăm că reîntoarcem la obiectivul de guvernare și ieșim din acest balet politic care încearcă să-și mărească impresia artistică. Este o decizie care aruncă coaliția de guvernare într-o criză majoră. Este o decizie prin care, din acest moment, premierul Florin Cîțu nu mai are susținerea USR-PLUS”, a declarat Dan Barna, copreședintele USR-PLUS.

UDMR îl susține în continuare pe Florin Cîțu, a precizat Kelemen Hunor.

„Florin Cîţu are susţinerea noastră în continuare, a condus cu responsabilitate şi cu multă empatie Guvernul, până acum, şi sunt convins că va avea această posibilitate să conducă mai departe Guvernul. Trebuie să trecem peste această situaţie. Da, pentru toată lumea este o situaţie nedorită, dar nu se pune problema să ne gândim la schimbarea primului ministru, să reluăm discuţiile, să aruncăm ţara într-o instabilitate politică şi nu putem transmite nici cetăţenilor, nici societăţii la modul general, dar nici partenerilor noştri externi că nu suntem în stare să gestionăm o situaţie politică şi permanentă. Ne întoarcem într-o criză politică, nu este de acceptat”, a afirmat Kelemen Hunor, președintele UDMR, pentru Agerpres.