Premierul Florin Cîțu a refuzat vineri să comentee acuzațiile lansate de fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu în prima sa apariție de după revocare. În schimb premierul a precizat că nu comentează opiniile celor de la “opoziție”. Pe de altă parte premierul a subliniat că actualul guvern va continua să își desfășoare activitatea și că actuala coaliție funcționează:

“Cum ar fi să comentez declarațiile celor din opoziție în fiecare zi, nu aș avea timp. Avem de trecut țara prin pandemie. Lucruri foarte improtante de făcut. Opinii persoanle nu comentez.

Aș vrea să îi asigur pe români că guvernarea este solidă. Coaliția funcționează . Ieri a fost un prim pas important. Am avut o ședință de guvern în care lucrurile au mers foarte bine, nu a fost nicio problemă. Ieri s-a aprobat un memorandum prin care se aduc mai multe doze de vaccin Pfizer în România, 300.000 dintre ele vin mai repede. Guvernul funcționează bine, avem de guvernat România și pe lângă faptul că spun eu acest lucru, se vede în cifre, în creșterea economică, în veniturile de la buget, în cheltuieli pentru investiții. Încrederea în acest Guvern o vdem de la investitorii străini. Ne împrumutăm la dobânzi mai mici decât o fac alții și estimările instituțiilor internaționale arată că economia va crește mult mai rapid”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Vlad Voiculescu, fostul ministru al sănătății, a spus vineri că șeful guvernului ar fi ajuns ”primul epidemiolog al țării”.

