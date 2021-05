Florin Cîţu, despre Arthur, ursul care a fost ucis de Prințul de Liechtenstein: „Se pare că nu este cel mai mare urs” (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că Arthur, considerat regele urșilor din România și ucis recent de Prințul de Liechtenstein, „nu este cel mai mare urs, până la urmă...”.

Arthur a devenit trofeu de vânătoare după o derogare dată de Ministerul Mediului pentru uciderea altui exemplar. Acest urs brun era considerat regele urșilor în România datorită dimensiunilor și posturii sale impozante. Șeful Guvernului se pare că are, însă, alte informații. Cîțu a precizat că așteaptă rezultatele anchetei.

„Am avut o discuţie cu domnul ministru (al Mediului). Înţeleg că există o anchetă. Vom vedea care vor fi rezultate. Se pare că nu toate informaţiile sunt corecte din spaţiul public şi nu aş vrea să comentez ceva ce nu e corect, dar se pare că nu este cel mai mare urs, până la urmă... Vom vedea care sunt concluziile anchetei...”, a declarat premierul Florin Cîţu.

