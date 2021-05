Florin Cîțu, despre blocajele apărute miercuri în centrele de vaccinare: “A fost o problemă cu prea multe persoane care au încercat în același timp, vreo 40.000" (VIDEO)

Premirul Florin Cîțu a declarat miercuri în legătură cu blocajele generate în centrele de vaccinare după ce Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, nu a putut fi accesat, că a fost o problemă cauzată de prea multe persoane care au dorit să se vaccineze:

“De vineri, din acest weekend, putem să ne vaccinăm oriunde, în centre Pfizer și Moderna, doar cu buletinul, fără niciun fel de programare. Astăzi a fost o problemă cu prea multe persoane care au încercat în același timp, vreo 40.000 de persoane.

Este o platformă pe care am făcut-o anul acesta, nu este perfectă, îmi cer scuze pentru cei care au avut de așteptat. De vineri, nu mai este nevoie de programare. Nu cred că se mai poate repeta situația, dacă de vienri ne putem vaccina fără programare”, a răspuns premierul Florin Cîțu.

