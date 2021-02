Florin Cîțu, despre campania de vaccinare: Începem să avem ritmul pe care îl așteptam. Nu ne permitem să irosim nicio doză de vaccin (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat luni dimineață că România reușește să vaccineze mai repede decât multe alte țări din Uniunea Europeană.

''Deja s-au făcut reprogramările, nu se mai întâmplă nicio reprogramare. Dozele care vin azi sunt deja programate pentru vaccinuri. Situația prin care trece România cu vaccinurile este pentru toată lumea. În aceste condiții, totuși, România reușește să vaccineze mai repede decât multe țări din UE și vom menține acest ritm. Vaccinul AstraZeneca a fost aprobat, vor veni de la AstraZeneca cred că 800.000 de vaccinuri. Domnul Gheorghiță a spus la fel. Țintim să avem cu 2 doze vaccinați 10, 4 milioane de oameni până la sfârșitul lui septembrie.

Întrebat dacă regândirea campaniei de vaccinare pentru luna februarie când persoanele peste 65 de ani sunt vaccinate, ar putea rămâne valabilă și pentru luna martie, acesta a spus: ''Se poate face acest lucru doar dacă vin suplimentar doze Pfizer sau Moderna. Dozele de la AstraZeneca sunt pentru persoane sub 55 de ani, deci nu se poate să intre în această strategie. Dacă vor veni doze suplimentare și Pfizer suplimentează ceea ce a redus, bineînțeles că dozele vor merge cu prioritate la persoanele peste 65 de ani. Încă nu avem această informație și nu putem să vorbim despre o schimbare a strategiei în acest moment.''

''Lucrurile trebuie să fie foarte clare. Nu ne permitem să irosim nicio doză de vaccin.''

Cîțu a precizat că informația potrivit căreia 70.000 de oameni ar fi fost vaccinați fără să fie programați “nu este susținută”.

Întrebat dacă 70.000 de oameni au fost vaccinați fără să fie programați, premierul spune: ''Această informație nu este susținută. Am înțeles de la domnul Gheorghiță că nu este susținută de date. Datele arată că au fost aproape 1.000 de persoane vaccinate fără programare. Nu sunt 70.000, sunt 1.300 și înțeleg că pentru fiecare există o explicație. Repet, pentru noi este foarte important să se vaccineze cât mai multă lume. Acesta este scopul campaniei de vaccinare. Nu să avem discuții despre s-a vaccinat x sau y. Trebuie să vaccinăm cât mai multă lume. Doar așa putem să eliminăm pandemia.'', a mai spus premierul Florin Cîțu.

„Încă analizăm situația, primim rapoarte în fiecare zi. Vorbeam cu domnul Nelu Tătaru și sunt câteva rapoarte care existau și trebuie să mă uit peste ele, au fost trimise la Ministerul Sănătății. Aș vrea să văd ce măsuri au fost implementate din acele rapoarte până acum, deci situația este sub analiză. Nimeni nu este mai presus de lege și dacă găsim vinovați, vor răspunde”, a declarat Florin Cîțu, luni.Templul indian cu o uşă din aur pe care n-o poate deschide nimeni. Ce se ascunde aici poate provoca Al III-lea Război Mondial

„După ce o să am toate concluziile voi veni și voi discuta despre asta. În acest moment este prea rapid după ce s-a întâmplat”, a spus acesta.

„Eu nu am discutat despre căldură, am cerut și eu informații. Știm foarte bine că au fost probleme cu furnizarea agentului termic pentru zona respectivă la începutul anului, nu știu dacă se remediase sau nu. Vom vedea care au fost parametrii în care a fost furnizat agentul termic. Este o anchetă în curs. Mă interesează mai mult ce s-a întâmplat după tragedia de la Piatra Neamț, pentru că a existat o anchetă, a existat un plan de măsuri și vreau să văd dacă ele au fost implementate. Ceea ce s-a întâmplat la Matei Balș, vom avea concluziile în curând și vom vedea dacă vom lua și alte măsuri”, a mai spus premierul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.