Florin Cîțu, despre campania de vaccinare: Începem să avem ritmul pe care îl așteptam (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat luni dimineață că România reușește să vaccineze mai repede decât multe alte țări din Uniunea Europeană.

''Deja s-au făcut reprogramările. Dozele care vin azi sunt deja programate vaccinuri. Situația prin care trece România cu vaccinurile este pentru toată lumea. În aceste condiții, totuși, România reușește să vaccineze mai repede decât multe țări din UE și vom menține acest ritm. AstraZeneca a fost aprobat, vom primi de la AstraZeneca circa 800.000 de vaccinuri. Țintim să avem cu 2 doze vaccinați 10, 4 milioane de oameni până la sfârșitul lui septembrie.

Dozele de la AstraZeneca sunt pentru persoane sub 65 de ani, deci nu se poate să intre în această strategie. Dacă vor veni doze suplimentare și Pfizer suplimentează ceea ce a redus, bineînțeles că dozele vor merge cu prioritate la persoanele peste 65 de ani. Încă nu avem această informație și nu putem să vorbim despre o schimbare a strategiei în acest moment. ''

Știre în curs de actualizare

