Florin Cîțu, despre companiile de stat: Unele au fost ținute în viață doar pentru a fi căpușate. Ori le facem performante, ori ele se vor închide. Cele care nu fac reformă nu vor primi subvenții

Prim-ministrul Florin Cîțu a subliniat că își dorește companii de stat performante și profitabile, care să plătească salarii mari și impozite, și a oferit drept exemplu negativ situațiile de la Oltchim și Complexul Energetic Hunedoara, despre care spune că „au fost ținute în viață doar pentru a fi căpușate”, iar la un moment dat „nu s-a mai putut și au murit”.

Premierul Florin Cîțu, despre situația companiilor de stat

„Companiile de stat – în Legea bugetului, am spus foarte clar, subvențiile pentru companiile care nu fac reformă anul acesta nu vor merge la acele companii. Iarăși este un discurs, am văzut că sunt atacat de Ciolacu și gașca lui, că vrem să vindem companiile de stat din România – nu! Eu vreau să am companii de stat performante în România. Nu avem ce face cu companii de stat pe care ei le-au căpușat, pentru că asta vor ei de fapt – să țină companii de stat acolo, pe care ei să și le căpușeze, să transfere bani de la buget, banii de la buget merg în buzunarele lor și mai departe. Nu, eu vreau să am companii de stat performante, profitabile, care să plătească impozite, să plătească salarii mari și așa mai departe. Asta vreau, n-avem ce face cu companii de stat care pierd bani. Ce să facem cu ele? Am avut 30 de ani aceste companii, ați văzut cum au murit pe rând? Până la urmă, toate au aceeași soartă”, a declarat prim-ministrul, joi seară, la Digi 24.

Întrebat de ce își dorește să le listeze și de ce un astfel de demers ar înseamna că ele vor fi performante, premierul Florin Cîțu a explicat: „Dar nu a spus nimeni că vrem să le listăm pe toate. Vrem să le capitalizăm și, iarăși, aici trebuie să ne gândim, cum capitalizezi o companie de stat? Cine poate să o capitalizeze? De unde luăm aceste resurse? Avem o problemă că trebuie să vină aceste resurse de la buget, din taxele românilor? Dacă vin din taxele nemților, este o problemă? Sau dacă vin din taxele englezilor, avem o problemă că vin aceste companii și capitalizează companiile noastre, românești, care rămân ale noastre, aici? Nu pleacă nimeni cu ele, vor produce aici”.

Întrebat ce companii își dorește să capitalizeze, demnitarul liberal a afirmat: „Nu există o strategie în acest sens, dar eu vreau să vă spun că trebuie să vedem aceste companii ca două variante – le facem performante ori ele se vor închide. Oltchim, Complexul Energetic Hunedoara și așa mai departe sunt companii care au fost ținute în viață doar pentru a fi căpușate. La un moment dat nu s-a mai putut și au murit”.