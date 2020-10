Florin Cîțu, despre controlul la Primăria Capitalei: Raportul a fost trimis deja la DNA, pentru că sunt fapte penale / Se fac verificări la toate instituțiile (VIDEO)

Controlul la Primăria Capitalei nu s-a încheiat, iar de verificări sunt vizate și alte instituții, a subliniat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, care a precizat că raportul inspecției efectuate la municipalitate „a ajuns la organele de anchetă, în speță la DNA, pentru că sunt fapte penale”.

Florin Cîțu, despre controlul la Primăria Capitalei, în direct pe B1 TV

Întrebat luni seară, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, ce s-a întâmplat în urma controlului desfășurat la Primăria Generală a Municipiului București, ministrul Florin Cîțu a răspuns: „Am prezentat mai multe dintre aspectele pe care le-am găsit acolo în neregulă – aspecte de natură penală. Aș vrea să clarific ceva. Nu știu dacă astăzi am spus și poate nu era foarte clar, raportul respectiv a ajuns la organele de anchetă, în speță la DNA, pentru că sunt fapte penale, deci a fost deja trimis la DNA. Vom vedea ce vor spune anchetatorii. Eu v-am spus că, din punctul meu de vedere, așa cum a fost administrat Bucureștiul arată clar că banii au fost alocați în buget, doar că nu s-au dus în destinațiile în care trebuiau. (...) În același timp, am spus foarte clar că nu am terminat ancheta. Sunt multe dintre investițiile în curs, pentru care nu am găsit contractele, nu erau acolo, le-am primit ulterior, în luna iulie. Continuăm ancheta pe aceste investiții în curs, continuăm ancheta și inspecția pe companiile înființate la nivelul Municipiului București. (...) Aș vrea să fie foarte clar – acest lucru nu se face doar pentru Primăria Municipiului București. Am vorbit despre Primăria Municipiului București astăzi, pentru că sunt foarte multe nereguli și am auzit foarte multe informații false în spațiul public”.

Referitor la precizarea pe care o făcuse anterior, cu privire la subvențiile pentru energia electrică și transportul public, demnitarul liberal a explicat: „Ideea este că atunci când am construit bugetul, eu nu am făcut pe criterii politice bugetul și s-a tot plâns fosta conducere a primăriei. Eu am făcut pe criterii economice și au primit puțin mai mulți buni, cu un punct procentual mai mult din alocare decât pe vremea socialiștilor, dar din modul în care au fost cheltuiți se vede acum că au fost cheltuiți prost. Pentru că eu am văzut și programarea bugetară, care arăta clar în buget, cu banii pe care îi primeau, că se pot face plățile trimestrial pentru subvenția la energie și în transporturi. Mai mult, m-am uitat la execuție – până la 30 septembrie au fost primiți 99% din banii care erau alocați, deci nu au lipsit bani la primărie. Banii au fost acolo, doar că au luat alte destinații”.

Întrebat dacă asta înseamnă că Guvernul a trimis bani pentru energie electrică și transport în comun, dar Primăria Capitalei nu a făcut aceste plăți, Florin Cîțu a declarat: „Corect. Vă mai spun că, la rectificarea din vară, am creat un sistem. Am pus un miliard de lei acolo, într-un sistem special pentru plata facturilor, la energie etc. Nu au fost folosiți acești bani în această direcție. Banii erau acolo. Dacă se dorea să se detensioneze această problemă, se putea face”.