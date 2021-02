Florin Cîțu, despre controversele legate de remanierea miniștrilor: Eu respect Constituția. Decizia este a premierului (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a avut o reacție cu privire la declarația vicepremierului Dan Barna, potrivit căreia șeful Guvernului nu poate remania un ministru fără acordul USR PLUS.

Rugat să clarifice acest aspect, în cadrul conferinței de presă de la finalul ședinței de Guvern de miercuri, Florin Cîțu a precizat: ”Eu respect Constituția și în Constituție se spune foarte clar cum se face o remaniere. Restul, discuții politice, ce se întâmplă în spate este altceva. Atributul remanierii și în momentul în care se ia o decizie, este decizia premierului, el are ultima decizie. În rest, discuții putem să avem și vom avea discuții tot timpul. Eu vorbesc doar despre Constituție și despre atribuțiile fiecărei persoane din Guvernul României”.

