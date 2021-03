Florin Cîțu, despre creșterea cazurilor: România a avut un sezon de iarnă în care oamenii au mers la schi/ Oamenii nu au respectat în totalitate regulile (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a vorbit joi, pentru B1 TV, despre restricțiile luate de România în contextul pandemiei.

''Dacă ne uităm la ce se întâmplă în restul Europei, vedem că noi avem printre cele mai relaxate restricții. După ce am văzut efectele lockdown-ului anul trecut am realizat că nu mai putem face asta. Trebuie să menținem economia deschisă. Cred că România a fost singura țară fără lockdown după perioada inițială.''

''Anul trecut nu am avut vaccin și am reușit să trecem prin aceste perioade. În paralel cu campania de vaccinare, avem campania pentru a stopa epidemie: masca e obligatorie, distanțare socială, dezinfectantul rămâne cu noi tot timpul. Aceste măsuri nu se schimbă.

România a avut un sezon de iarnă în care oamenii au mers la schi. Foarte puține țări și-au permis acest lucru. Am deschis școlile și nu de acolo a crescut numărul de infectări.'', a spus premierul la B1 TV.

