Premierul Florin Cîțu a declarat vineri că a discutt cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, despre criza paturilor de la ATI și un plan pentru suplimentarea locurilor va fi prezentat zilele următoare:

“Sunt sigur că există un plan. El va fi prezentat. Am avut o discuție și cu ministrul Sănătății și cu domnul Red Arafat. Vom avea câteva întâlniri în acest weekend pentru a evalua situația și să vedem exact elementele care vor fi adăugate în perioada următoare.

Vom vedea, aștept Ministerul Sănătății să văd ce se întâmplă la Craiova. Nu știu exact situația. Am spus că trebuie să facem o inspecție în fiecare spital zilnic, să vedem exact situația reală a paturilor și cu siguranță Ministerul Sănătății va prezenta planul zilele următoare”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Acesta a subliniat, că deși nu știe situația de la Craiova, unde mai mulți pacienți au murit în așteptarea unui loc liber la ATI, Ministerul Sănătății lucrează pentru a găsi soluții.

Aș vrea să verificăm aceste informații. Am mai trecut și anul trecut printr-o perioadă similară. Erau două valuri, știți foarte bine. Multe dintre informații erau neverificate. Ministerul Sănătății sigur se ocupă în acest moment pentru suplimentarea paturilor pentru ATI”, a declarat premierul Florin Cîțu.

