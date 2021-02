Florin Cîțu, despre cum a fost realizat bugetul pe 2021: Ne bazăm pe o realitate dură / În anul de pandemie a trebuit să creștem cheltuielile, în timp ce economia a stagnat (VIDEO)

În timpul conferinței de presă de sâmbătă, premierul Florin Cîțu a abordat și tema bugetului pentru 2021. Primul-ministru a anunțat cum a fost realizat acest buget și mai ales ce obiective are.

„Am văzut foarte multe discuții în spațiul public despre buget, cu interpretări eronate. Aș vrea să pornim de la zero și să vedem cum am construit acest buget și pe ce ne-am bazat. În primul rând ne bazăm pe o realitate dură. Venim după trei ani de guvernare PSD și un an de pandmeie. În acestă perioadă cheltuielile au crescut fără niciun fel de legătură cu sustenabilitatea sau creșterea economică în perioada 2017 - 2019, iar în anul de pandemie a trebuit să creștem cheltuielile, în timp ce economia a stagnat sau a scăzut.

Trebuie să fie clar ce face un buget. Un buget alocă resursele, pe care le avem disponibile din taxe, către sectoare în economie. Am spus mereu că vreau să aloc resurse în acele sectoare în care avem randament mai mare, pentru că doar așa putem să avem venituri mai mari la buget. Am spus că nu sunt de acord să susțin prin acest buget nenorocirile adoptate de PSD în 2017 și 2019. Am votat împotriva lor în Parlament și sunt împotriva lor și astăzi.

Am eliminat din buget acele lucruri care au fost adoptate în perioada 2017 - 2019, pur populiste și nu vom menține aceste lucruri în buget. Prin acest buget reparăm dezmățul făcut de PSD.Am văzut discuții contradictorii despre anumite bugete, rămân ferm la ceea ce am spus: nu putem să finanțăm nenorocirifle făcute de PSD.

Toți miniștrii au vrut mai mulți bani față de anii precedenți, am avut câteva excepții (...) Am în mare parte bugete mai mari față de anul trecut, pentru toate ministerele, cu trei excepții, dar acum vin și așteptările mele pentru miniștrii și memebrii cabinetului: este vorba despre performanță și prin aceste alocări aș vrea să văd că existe o monitorizare, iar la finalul anului vom face o evaloare. Vom folosi indicatori și vom face o evaluare în ceea ce privește execuția bugetară (...) Am fost de acord să mărim bugetul, dar vreau să văd și performanță.

Nu am primit până acum niciun program de restructurare a acestor companii, vom face acest lucru prin Legea bugetului”, a declarat premierul, sâmbătă, la Palatul Victoria.

Știre în curs de actualizare

