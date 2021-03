Florin Cîțu, despre datele diferite avansate de Vlad Voiculescu privind paturile de la ATI: Eu am oferit datele oficiale, așa cum mi-au fost prezentate (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu spune că a prezentat datele oficiale pe care le-a primit cu privire la numărul de paturi de ATI existente la nivel național pentru pacienții cu COVID-19. Precizările șefului Guvernului vin în condițiile în care Cîțu a declarat, marți, că numărul de paturi a scăzut de la începutul anului până acum, iar câteva ore mai târziu, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat că ”paturile n-au dispărut”.

Întrebat în conferința de presă de la finalul ședinței de Guvern cum vede această poziție diferită a ministrului Sănătății, Florin Cîțu a răspuns: ”Eu am prezentat datele oficiale, așa cum mi-au fost prezentate, dar am cerut Inspecției Sanitare să meargă în fiecare spital, să vadă exact situația reală. Încă așetpt rezultatele aceste inspecții”.

La finalul săptămânii trecute, Florin Cîțu a anunțat că a cerut creșterea numărului real de paturi ATI la 1600.

”Numărul de paturi de ATI scăzuse de la începutul anului până acum și am spus foarte clar că nu vreau să văd acest lucru. Unii manageri de spitale au decis să reducă numărul de paturi în ATI. Am cerut foarte clar și urgent să crească numărul de paturi la 1.600. (...) Avem nevoie să creștem urgent numărul de paturi de ATI la 1.600 cel puțin, în perioada următoare, ca să ne asigurăm că nu vom avea probleme. Nu lipsesc resursele. Toate ministerele și mai ales Ministerul Sănătății are resursele necesare pentru a crește numărul de paturi”, a declarat, marți, Florin Cîțu.

Ulterior, Ministrul Vlad Voiculescu a susținut că „niciun pat ATI nu a dispărut”.

„Paturile n-au dispărut. Când vorbim de paturi raportate, lucrurile sunt dinamice și nu mereu raportările sunt corecte. Ce vă pot garanta e că niciun pat de la ATI nu a dispărut prin magie în ultimele luni, din contră, oamenii au fost responsabili. La un moment dat a fost un fake news că s-au redus paturile din Timișoara. E fals! Numărul de paturi a fost crescut în Timișoara, nu a scăzut niciodată”, a spus Vlad Voiculescu.

