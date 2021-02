Florin Cîțu, despre decizia HORA de a da Guvernul în judecată din cauza resricţiilor: ''Aici nu înţeleg foarte mult ce se întâmplă'' (VIDEO)

Premierul Florin Cîţu a precizat, când a fost întrebat despre decizia HORA de a da Guvernul în judecată, că sectorul a beneficiat de multe măsuri de sprijijn și nu înțelege de ce.

“Aici nu înţeleg foarte mult ce se întâmplă. Îmi aduc aminte că anul trecut tot sectorul nu a plătit impozite tot anul, impozitul specific a fost eliminat şi anul acesta impozitul specific este eliminat până în martie. Sunt multe măsuri de care au beneficiat, şomaj tehnic, plata a 45,5% din salariu pentru cei care s-au întors din şomaj tehnic, deci foarte mult efort. Anul trecut, 4,85% din deficitul bugetar s-a dus către măsuri care să susţină economia”, a precizat Florin Cîţu.

“Bineînţeles oricine dacă doreşte să dea în judecată Guvernul, foarte bine. Eu cred că aceste măsuri nu sunt cele mai potrivite având în vedere situaţia prin care trece România şi eforturile pe care le face acest Guvern. De fiecare dată am ascultat de la toate sectoarele din economie propunerile, le-am îmbunătăţit, ceea ce noi am implementat.

Am spus că nu cred că noi deţinem soluţia perfectă. Din discuţiile cu mediul de afaceri şi cu antreprenorii au reuşit soluţii, le-am implementat. Eu zic că lucrurile merg ok”, a precizat premierul.

Traian Berbeceanu a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România și ai Asociației Furnizorilor din Industria Nunților, aceștia cerând că restaurantele să funcționeze și după atingerea pragului de 3 infectări la o mie de locuitori.

Funcționarea restaurantelor până la un lockdown total, printre solicitări

Președintele HORA, Daniel Mischie a solicitat, miercuri, prefectului Traian Berbeceanu ca restaurantele să funcționeze până la un lockdown complet, motivând că nu există o justificare pentru care restaurantele să rămână închise.

„Nu există o justificare pentru care restaurantele ar trebui să fie închise. Pentru acest lucru, am solicitat desprinderea restaurantelor de coeficientul de 3 la mie şi funcţionarea lor la 30% din capacitate în interior şi cu restricţiile cunoscute pe terasă, până în momentul unui lockdown complet, dacă va fi cazul vreodată, şi al doilea lucru pe care l-am solicitat prefectului este să transmită reprezentanţilor Guvernului că industria are nevoie de deblocarea plăţilor pe măsura privind 20%. Am reamintit că, astăzi, la Tribunalul Municipiului Bucureşti, HORA are depusă o acţiune prin care contestă deciziile Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv la Curtea de Apel a Municipiului Bucureşti. HORA are iarăşi o acţiune prin care contestă hotărârile de Guvern prin care sunt impuse restricţii industriei HoReCa", a precizat el, în cursul zilei de miercuri, după întâlnirea cu Prefectul Capitalei, potrivit sursei citate mai sus.