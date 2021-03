Întrebat cu ce mandat e va duce la discuțiile de la Cotroceni privind alocarea fondurilor din PNRR, premierul Florin Cîțu a precizat miercuri că obiectivul va viza folosirea tuturor banilor din acest program pentru reformarea României:

„ PNRR este construit de jos în sus, pe proiecte. Întâi am luat proiectele, am ajuns la niște sume și am încercat să vedem care dintre proiecte nu se califică și am ajuns la suma finală.

Mandatul este clar, pe care l-am tot enunțat, de a lua toate sumele pentru PNRR și de a le folosi cât mai eficient pentru a reforma România”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Liderul PNL Ludovic Orban a precizat că forma finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă trebuie să beneficieze de susţinerea preşedintelui Klaus Iohannis şi a adăugat că este creionată, în linii mari, structura PNRR.

„La ora 16.00 va avea loc o discuţie extrem de importantă la invitaţia preşedintelui Klaus Iohannis. Vom fi prezenţi, alături de colegii din coaliţia de guvernare şi cu domnul premier Florin Cîţu pentru o dezbatere a PNRR din cadrul facilităţii de redresare şi rezilienţă. Deja la nivelul coaliţiei avem creionată, în linii mari, structura Planului Naţional de Rezilienţă şi Redresare. Conform programului de guvernare evident forma finală a programului trebuie să beneficieze şi de susţinerea preşedintelui şi a Administraţiei Prezidenţiale şi vom avea o discuţie extrem de importantă privitoare la PNRR”, a declarat Ludovic Orban, miercuri la Parlament.