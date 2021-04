Florin Cîțu, despre faptul că numărul deceselor COVID ar fi fost raportat greșit: Îi cer public vicepremierului Dan Barna să spună dacă știa despre aceste lucruri și ce măsuri a dispus (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu răspunde acuzațiilor fostului ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, potrivit căruia numărul de morți cu COVID-19 nu este raportat corect în România. Într-o conferință de presă la Cluj-Napoca, șeful Guvernului i-a cerut vicepremierului Dan Barna să iasă public și să spună dacă cunoștea această situație.

”Lucrurile sunt foarte importante și trebuie clarificate, dacă este așa. Eu îi cer public vicepremierului Dan Barna, care este coordonatorul Ministerului Sănătății, să ne spună dacă știa despre aceste lucruri și ce măsuri a dispus. Îi cer public să prezinte în ședința de guvern așa ceva.

Coordonatorul Ministerului Sănătății este domnul vicepremier Dan Barna. În nicio ședință de guvern nu au fost prezentate situații precum cea pe care am menționat-o nu au fost prezentate note de informare. De fiecare dată mă consult cu toți miniștrii în ședința de guvern. Au fost miniștrii care au adus note de informare cu situații dificile. De fiecare dată ne-am consultat.”, a spus Florin Cîțu.

