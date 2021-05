Florin Cîțu, despre faptul că PNRR ar fi fost în pericol din cauza funcționarilor care nu voiau să-și piardă sporurile: Această discuție nu a fost prezentată în ședința de Guvern, nu am cunoștință de așa ceva (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, că nu are cunoștință despre funcționari care ar fi condiționat activitatea la proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de sporurile pe care le primesc.

Întrebat în conferința de presă de la finalul ședinței de Guvern în legătură cu situația relatată de Violeta Alexandru privind funcționarii care nu au vrut să lucreze la proiectele PNRR fără permisiunea că le vor fi păstrate sporurile, Florin Cîțu a răspuns: ”Această situație nu a fost discutată în Guvern, nu știu la ce se referă, dar în legislație, astăzi, cei care lucrează cu fonduri europene au un spor de 35%, asta știm cu toții. Această discuție nu a fost prezentată în ședința de Guvern, nu am cunoștință de așa ceva, dar angajații Ministerului Investițiilor care lucrează cu fonduri europene, toți beneficiază de acest spor, inclusiv cei din alte ministere care lucrează cu fonduri europene. Este o legislație pe care o avem în vigoare la momentul în care am făcut bugetul”.

