Florin Cîțu, despre gestionarea pandemiei: ”Sunt pregătit să ascult și opinia specialiștilor din PSD. Specialiștii nu au culoare politică” (VIDEO)

Florin Cîțu îi acuză pe cei de la PSD că lansează în spațiul public ”mesaje puțin confuze”, în condițiile în care, spune premierul, în urmă cu câteva luni criticau Guvernul pentru măsurile prea relaxate, iar acum reproșează faptul că au fost instituite noi restricții.

”Am văzut în spațiul public, în special la cei de la PSD, mesaje puțin confuze. Pe de o parte, acum câteva luni ne spuneau că suntem prea relaxați și că România este singura țară din Uniunea Europeană care e relaxată. Acum vin și ne spun că impunem restricții”, a declarat Florin Cîțu, luni, la Parlament.

Șeful Guvernului spune că este dispus să asculte punctele de vedere ale specialiștilor din PSD cu privire la gestionarea pandemiei.

„Eu sunt pregătit să ascult și opinia specialiștilor din PSD. Specialiștii nu au culoare politică. Lupa pentru sănătatea românilor nu are culoare politică. Decât să dăm mesaje confuze în această perioadă, e momentul să stăm toți la masă, specialiștii, și să vedem care sunt cele mai bune măsuri pentru sănătatea Românilor”, a mai declarat Florin Cîțu.

