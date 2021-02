Florin Cîțu, despre gratuitatea călătoriilor cu trenul pentru studenți: Se modifică și se revine la 50%. Eu nu văd un capăt de țară

Premierul Florin Cîțu a vorbit, miercuri, la finalul ședinței de guvern, despre reducerea de 50% a studenților la călătoriile cu trenul. Acesta a precizat că România trebuie să urmeze exemplul țărilor UE.

"Este vorba despre acea gratuitate introdusă de PSD în 2017 pentru transportul studenților. Se modifică și se revine la 50%. Eu nu văd un capăt de țară și dau exemple alte țări cu putere financiară mai mare din Europa. În Belgia studenții au până în 50% reducere putând să aleagă într-o gamă largă de oferte, în Bulgaria studenții până în 26 de ani au 50% reducere, în Cehia elevii și studenții între 18 și 26 de ani au reducere de 75%, în Croația studenții au reducere de 50% la un număr nelimitat de călătorii, în Estonia studenții au 30%, în Finlanda 30%, studenții și elevii au reducere în Franța de 50% reducere în transportul feroviar. În Grecia nu există reduceri generale, în Irlanda reducerile variază între 40 și 50 %, în Italia tinerii până în 30 de ani, deci nu doar studenții, beneficiază de o reducere între 30 și 50%. În Luxemburg au transport gratuit, în Polonia 51% reducere, Portugalia 25%. România era țara care era în afara sistemului. Toate celelate țări mai dezolvate nu oferă gratuitate", a spus Florin Cîțu.

Ludovic Orban a rectificat, miercuri, informația conform căreia nu se mai acordă gratuite de transport pentru studenți.

"Informația pe care am furnizat-o referitoare la gratuitatea pentru călătoriile studenților a fost prezentată într-un mod care nu e conform cu ceea ce am discutat noi. Se va menține gratuitate pentru studenți doar pe ruta dintre localitatea de domiciliu si localitatea unde își efectuează studiile. Nu se renunță la gratuitatea pentru transportul către facultate și către casă. Vor beneficia în continuare de niște reduceri ale cuantumului călătoriilor de care au beneficiat pâmă acum. Din păcate, a fost transmisă public informația, poate nici eu nu am fost destul de clar, dar nu înseamnă că nu permitem în continuare deplasarea către facultate", a declarat Ludovic Orban.

