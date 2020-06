Florin Cîțu, despre IMM Invest: Peste 3.000 de companii au luat finanțare, sperăm în două săptămâni să ajungem la 10.000 / Ministrul Finanțelor susține că a văzut deja un draft privind Fondul de Investiții (VIDEO)

Ministrul Finanțelor a declarat joi, la debutul ședinței săptămânale de Guvern, că programul IMM Invest merge tot mai bine, mai ales după ce a discutat cu sistemul financiar-bancar și după ce a eliminat o serie de bariere. Florin Cîțu a susținut că, anul trecut, 25.000 de întreprinderi mici și mijlocii aveau credite la bănci și speră ca, prin acest program, numărul celor cu acces la finanțare să ajungă la 40.000. Până acum, 3.083 de companii au luat finanțare prin IMM Invest, acestea consumând deja 2,45 de miliarde de lei din plafon. Ministrul liberal a mai precizat că a văzut deja un prim draft privind Fondul de Investiții.

IMM Invest este un program lansat de Guvern, ce permite întreprinderilor mici și mijlocii să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau investiții, prin accesarea unor credite garantate de stat.

„Am eliminat câteva bariere. Acum câteva săptămâni am aprobat o Ordonanță de Urgență, iar azi venim cu Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor. Iar programul funcționează foarte bine. Deja am ajuns la 3.083 de companii care au luat finanțare. Din plafon s-au consumat 2,45 miliarde lei deja. Se vede clar că ritmul s-a accelerat. Și discuția pe care am avut-o cu sistemul financiar bancar și faptul că am eliminat din bariere, lucrurile merg tot mai bine. Sper să depășim 10.000 de companii în două săptămâni. Ca o comparație, anul trecut aveau credite de la bănci 25.000 de IMM-uri. Prin acest program sperăm să ajungem la 40.000 de IMM-uri cu acces de finanțare. La rectificare, dacă e nevoie, vom suplimenta plafonul pentru IMM Invest”, a declarat Cîțu.

Nu e prima dată când ministrul se arată încântat de această platformă: „Cred că o fie cel mai de succes proiect din ultimii 30 de ani”.

Premierul Ludovic Orban: „Dvs veți avea în pregătire programul schemei de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari. Să aveți grijă să includeți și companiile care nu sunt IMM-uri”

Florin Cîțu: „Exact, sunt companii care aveau 250 de angajați, dar nu aveau cifră de afaceri. Sunt companii care nu se calificau și le includem în celelalt program”.

Ministrul Finanțelor susține că a văzut un prim draft privind Fondul de Investiții

Pe 4 mai, premierul Ludovic Orban anunțase că guvernanții se gândesc la construcția unui fond de investiții, pe model polonez. Cîțu a mai precizat acum că deja a văzut un prim draft privind acest Fond.

„Avem un model care a funcţionat foarte bine, este fondul de investiţii dezvoltat de polonezi, care a plecat cu o capitalizare iniţială de la stat, a fost listat pe bursă şi a permis, practic, achiziţia de acţiuni la fondul de investiţii de către sectorul privat. Acest instrument îl gândim ca un instrument de dezvoltare a anumitor domenii de activitate - pentru că la fel au făcut şi polonezii, fondul l-au împărţit în mai multe zone - agricultură, de exemplu, pentru a susţine dezvoltarea în anumite domenii în care noi considerăm că putem să fim competitivi, în care avem potenţial de dezvoltare şi în care companiile pot fi susţinute în proiectele de investiţii”, a declarase Orban, la acea vreme.