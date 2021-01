Florin Cîțu, despre incendiul de la Institutul Matei Balș: Nu am învățat nimic din experiența de anul trecut. Nu putem să cheltuim 95% din resurse pe salarii și sporuri. Fiecare angajat din sectorul public să-și facă treaba

Premierul Florin Cîțu a convocat o ședință de urgență la Guvern după incendiul de la Spitalul ”Matei Balș”, soldat cu moartea a cinci pacienți. Procurorii au deschis în acest caz un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă, iar la unitatea medicală au avut deja loc primele audieri. La ”Matei Balș” a ajuns și președintele Klaus Iohannis, care a vorbit despre problemele structurale din spitalele românești și nevoia unei reforme urgente.

Declarațiile premierului Florin Cîțu, la finalul ședinței de Guvern:

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.