Florin Cîțu, despre întâlnirea cu Marcel Ciolacu: Nu m-am răzgândit, am luat decizia să ne vedem. Îi fac o invitație oficială, să discutăm puțin pe tema PNRR (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu spune că se va întâlni cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, pentru a discuta despre Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precizând discuția va avea loc în cursul acestei săptămâni sau săptămâna viitoare.

Întrebat, luni, pe holurile Parlamentului, dacă s-a întâlnit sau urmează să se întâlnească cu Marcel Ciolacu, Florin Cîțu a răspuns: ”Am vorbit la telefon cu Marcel Ciolacu săptămâna trecută și ne vom vedea, sper, cred că săptămâna aceasta, la Guvern. Îi fac o invitație oficială, să discutăm puțin pe tema PNRR. (...) Nu m-am răzgândit, am luat decizia să ne vedem. Încă nu este pus în agendă acest lucru, depinde și de problemele domnului Ciolacu, vom discuta, dacă se poate, săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare”.

