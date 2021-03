Florin Cîțu, după intrarea Timișoarei în carantină: Primarul și președintele CJ Timiș să comunice mai mult și să le explice românilor că sunt vaccinuri acolo și să se vaccineze (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a vorbit despre intrarea Timișoarei în carantină și spune că s-a ajuns la această situație pentru că n-au fost respectate regulile de protecție sanitară, iar probabil cei care le-au încălcat „nu au fost sancționați”.

Prim-ministrul a vorbit și despre situația vaccinurilor din județ și spune că acolo există 20.000 de locuri libere la vaccinarea anti-COVID-19, context în care le-a transmis atât primarului Timișoarei, Dominic Fritz, cât și președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, să comunice mai mult și să le explice românilor că există doze disponibile.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.