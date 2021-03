Premierul Florin Cîțu a declarat mar'i că nu vede sensul introducerii unui pașaport de vaccinare pentru România, în acest moment. În viziunea sa, această măsură ar reprezenta o discriminare față de cei care vor să se vaccineze împotriva COVID-19, dar nu au posibilitatea să o facă:

“În România, toate persoanele care se vaccinează primesc un certificat care are și un cod unic. Avem deja această dovadă privind vaccinarea. În ceea ce privește un pașaport de vaccinare, am spus că până în momentul în care nu am dat șansa tuturor cetățenilor României să se vaccineze nu văd sensul acestui pașaport de vaccinare.

Ar însemna o discriminare pentru cei care vor să se vaccineze, dar nu pot. Până când nu vom da șansa tuturor nu avem în discuție. Dar, pentru cei care s-au vaccinat există acest certificat de vaccinare”, a declarat premierul Florin Cîțu.