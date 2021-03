Premierul Florin Cîțu a precizat vineri, referitor la proiectul de lege privind desființarea SIIJ adoptat de comisia juridică din Camera Deputaților care prevede acordarea de imunități magistraților, că reprezentanții coaliției vor încerca la Senat să îl modifice pentru a fi în forma cea mai apropiată de cea adoptată de Guvern:

“Am spus de fiecare dată că îmi doresc ca proiectul de lege să iasă din Parlamentul României cât mai aprope de forma pe care am adoptat-o în Guvern. Discut cu colegii mei, proiectul merge la Senat și vom încerca și acolo să avem o modificare care să îl aducă cât mai aproape de forma pe care am aprobat-o în ședința de Guvern. Rămân la opinia că aceea este forma cea mai bună pentru România astăzi”, a spus premierul.

Întrebat dacă forma actuală a legii este neconstituțională, premierul a precizat: “O să îi las pe specialiști să se pronunțe”.

