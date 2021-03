Florin Cîțu, despre modificările la Legea salarizării: Trebuie să introducem criterii de performanță (VIDEO)

Premierul României, Florin Cîțu, a vorbit, joi seară, în emisiunea „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre modificările la Legea salarizării, afirmând că trebuie introduse criterii de performanță.

„Despre modificările la Legea salarizării: Anvelopa salarială e aproape 11% din PIB, a rămas acolo anul acesta. Legea salarizării lucrează în interiorul ei. Pe lângă asta, trebuie să introducem criterii de performanță. Se spune că nu se poate, ba se poate! Dacă românii simt că atunci când lucrează cu statul nu e performanță, e clar. Veniturile trebuie să fie legate de performanță, de aici pornim, ăsta e obiectivul. În această anvelopă salarială. Sunt oameni buni în sectorul public care trebuie premiați, sunt oameni care nu trebuie să fie acolo. Se face un audit în fiecare minister, sper csă facă miniștri, că de aici pornești.

În paralel se face și digitalizarea, care e o reformă și natural va elimina foarte multe elemente care nu-și au rost în sectorul public”, a spus el, în direct, pe B1 TV.

