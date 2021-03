Florin Cîțu, despre neregulile de la Onești: Trebuie reformă din temelii/ Nu-i mai văd pe liderii de sindicat (VIDEO)

Premierul României, Florin Cîțu a vorbit la B1 TV despre cazul de la Onești.

''Am spus că trebuie reformă din temelii. Au fost 30 de ani în care lucrurle s-au solidificat și românii nu le mai acceptă. Trebuie reformă din temelii. Nu-i mai văd pe liderii de sindicat din Poliție care erau toată ziua în fața Guvernului și cereau drepturi să vină acum să spună cum de a fost posibil. Hai să vedem dacă nu sunt dotări, să vedem cât s-a cheltuit pentru pregătire.

Să punem lucrurile pe masă transparent, dar să vină să vorbească. Dacă doar stăm și cerem salarii mai mari și drepturi mai multe, nu vor vedea în mine un partener. Toți cei care vor să facă reformă vor avea în mine un partener.'', a spus Florin Cîțu.

