Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a fost prezent, marți seară în studoiul B1 TV. Asta în contextul în care dincolo de problemele de sănătate sau sociale, pandemia a făcut gaură şi în bugetul de stat. Marți am aflat că deficitul bugetar pe primele şase luni este de 4,17% din PIB, adică peste 45 de miliarde de lei, iar jumătate din aceşti bani s-au dus pe cheltuieli sanitare şi măsuri de sprijin. Dar nu e tot - estimările sunt că la nivelul anului deficitul va fi de 6,7% din PIB. Problema nu e neapărat dimensiunea, ci cum va fi el finanţat. Tot marți, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat marți o hotărâre prin care sunt stabilite noi măsuri pentru limitarea răspâdirii noului coronavirus în rândul populației

Iată principalele declarații ale lui Florin Cîțu:

- Despre noile propuneri de măsuri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență: Eu nu le văd ca pe niște restricții care vor avea un impact major în economie, le văd ca pe niște lucruri de bun-simț. Până când o să avem un tratament și un vaccin, va trebui să fim cu toții responsabili față de cei de lângă noi. Se pare că este nevoie să vină Guvernul, și nu doar în România, în toată Europa se revine cu astfel de măsuri.

- Despre redeschiderea teraselor: Eu am văzut foarte mulți agenți economici care s-au conformat și, în continuare, au afacerile deschise. Suntem într-o altă realitate, în care avem acest virus, care se răspândește foarte rapid, care nu este afectat de sezonul cald, așa cum se estima și trebuie să luăm aceste măsuri. Eu am văzut foarte multe afaceri care au reușit să fie deschise, să aibă clienți. Totul depinde de noi și de responsabilitatea noiastră. Majoritatea celor care au afaceri vor să le țină deschise și este interesul lor să respecte aceste reguli.

- Despre nerespectarea regulilor de protecție: A purta o mască, comparativ cu ce probleme am putea avea dacă nu purtăm această mască, mi se pare infim. A purta o mască ca să putem salva vieți mi se pare un cost mic. Ar trebui să fim toți responsabili. A fost o campanie susținută de un grup de politicieni, în special din Parlament, socialiști, care a susținut această măsură. Aici se vede un fir care a dus la nereespectare. Din primul moment în care am introdus starea de urgență, am fost atacați pentru starea de urgență. Socialiștii, Ciolacu, Ponta, gașca lor, s-au opus prelungirii stării de urgență. Întotdeauna au atacat aceste măsuri pentru că au văzut că există o parte din societate care răspunde pozitiv la acest mesaj. Ei nu o fac pentru că îi interesează cineva din România, o fac dintr-un scop pur electoral, să mai câștige niște voturi. Oamenii trebuie să înțeleagă că este greșit. În toată lumea civilizată în spațiul public trebuie să porți mască, restaurantele s-au închis din nou. Nu trebuie să ne jucăm. Este vorba despre viața oamenilor, de sănătatea oamenilor.

- Despre deficitul bugetar: Jumătate din deficit, cam 23 de miliarde îl reprezintă măsurile fiscale pe care le-am luat. Sunt bani care au rămas la companii ca să funcționeze economia prin acele măsuri fiscale pe care le-am luat. Cheltuielile cu COVID sunt 5 miliarde de lei, cheltuieli directe. În același timp, deficitul este puțin mai mare pentru că încă nu am primit sumele de la Comisia Europeană pe decontarea anumitor cheltuieli. E vorba de un miliard și ceva de lei, deci ar reduce puțin deficitul. Dacă ne uităm la contextul economic prin care trecem, este un deficit rezonabil. Când vine vorba de cheltuieli pentru restul anului, trebuie să facem o reevaluare. Reevaluăm toate cheltuielile din buget și ne uităm ce putem să amânăm pentru anii viitori, ce nu este urgent. Nu vom amâna investițiile. Acestea vor avea bani suplimentari alocați. Vor fi alocați bani mai mulți și la sănătate, și la educație.

- Am luat decizia de a notifica toate companiile de stat să respecte Ordonanța 109 și prin Departamentul de Inspecție Economică, vom verifica la sânge toate cheltuielile, cum sunt cheltuiți banii. Nu așteptăm până la finalul anului. Ne uităm și acolo să nu mai existe pierderi. Vrem ca anul acesta să stopăm furtul banului public și de anul viitor să începem reforma.

- Pentru anul acesta, vă garantez că nu vom avea probleme de finanțare, chiar dacă vom avea venituri mai mici decât estimam și vom aveam un deficit mai mare. Nu vor fi probleme de finanțare. Am luat în calcul scenarii mult mai dure. În toate aceste scenarii, în niciun caz nu vom avea nevoie de ajutor de la FMI.

- Despre majorarea alocațiilor: Este puțin mai mult de 15%. Alocațiile nu se pot dubla. Această lege a trecut prin Parlament fără sursă de finanțare, la fel ca legea cu pensiile. Noi nu am atacat la CCR dublarea alocațiilor, noi am atacat decizia Parlamentului de a spune că nu putem proroga. CCR a spus că Parlamentul poate să decidă să nu proroge o lege. Vom crește alocațiile, vom anunța în ședința de Guvern în câteva zile. PNL a dublat alocațiile acum un an și am fi vrut și acum să putem să dublăm alocațiile. Nu este o problemă că nu dorim. În același timp, suntem într-un context dificil, un context global economic îngrozitor. Dorim să le dublăm, dar vom avea o creștere la 1 august, vom avea una substanțială la 1 ianuarie și încă una anul viitor. Vom încerca să le dublăm într-un timp foarte scurt. Vom merge acum între 15 și 20%. În acest proiect de lege vine și creșterea din ianuarie și anul viitor. Vom dubla alocațiile într-o perioadă foarte scurtă. Este un efort enorm pentru buget. Aceștia sunt bani care ar fi putut să meargă la investiții, investiții care ar fi putuit garanta creșteri și plata de alocații în viitor.

- Despre criticile PSD pe tema dublării alocațiilor: Eu nu cred că a existat în istorie un partid mai cinic, care să facă acțiuni mai mizerabile decât ce face PSD. Să vii să folosești copiii, emoțional pentru a câștiga voturi. Doamna Firea este în campanie electorală. Anul acesta, PSD a arătat câtt de josnic este ca partid. În perioada de pandemie, să votezi împotriva stării de urgență... Eu nu cred că a existat un partid care să facă așa ceva în toată Europa. La starea de alertă, la fel s-a întâmplat, când a fost vorba de purtarea măștii, la fel s-a întâmplat. Acesta este PSD, asta face, calcă pe cadavre pentru a câștiga voturi. Este un lucru mârșav pe care îl fac cei de la PSD. Tot timpul a luat decizii împotriva românilor.

- Despre creșterea pensiilor: Este vorba despre impactul bugetar foarte mare. PSD nu a crescut pensiile cu 40% în niciun an cât a fost la guvernare. A aruncat pe anul acesta. Voi prezenta acel document pe care PSD l-a aprobat în ședința de Guvern, în care spuneau foarte clar că nu își permit să crească pensiile cu 40% și că trebuie reeșalonate. Impactul bugetar este enorm. Această problemă va fi tranșată la rectificarea bugetară, vom aloca resursele pentru pensii. În două - trei săptmâni vom anunța.

- Despre confiscarea banilor celor găsiți vinovați de diferite infracțiuni: Am cerut și ANAF și departamentului juridic din Ministerul Finanțelor o situație. Sunt cazuri celebre. Vreau să văd exact cum au avansat lucrurile, dacă s-au făcut demersurile corecte, legale, pentru a recupera acele pagube.

- S-a redus deficitul de TVA. Nu mă voi juca cu taxele mai mici/mai mari pentru că asta au făcut toți cei dinainea mea și niciunul nu a crescut gradul de colectare. Ceea ce am făcut eu și este singura solușție de a crește gradul de colectare este digitalizarea Ministerului de Finanțe și a ANAF. Urmează eFacturara, prin care tot sistemul de facturi va fi electotrnic și impactul bugetar pe care îl estimăm este de 2%, ceea ce înseamnă cam 20 de miliarde de lei în plus la buget.De anl viitor, ar trebui să avem o creștere a încasărilor la buget doar prin aceste măsuri.

- Despre șomajul tehnic angajații companiilor care își întrerup activitatea din cauza COVID-19: Aș vrea să fim singur ca cei care beneficiază să fi fost companii care au respectat regulile. Dacă ești o companie care nu a respectat regulile, probabilitatea să ai o problemă este mare.

- Despre cele 80 de miliarde de la UE: Ne vom uita, în primul rând, cum atragem partea de recovery fund care este de 36,9 miliarde de euro, jumătate granturi, jumătate împrumuturi, pe care va trebui să îi contractăm - și aici este marea provocare – 70% în următorii doi ani. Deci trebuie să începem de acum. Sunt sigur că vom reuși. Este o provocare foarte mare pentru această administrație, pentru că nu a mai fost o astfel de provocare în ultimii ani și în ultimii 3 ani, chiar nu s-a mai cerut așa ceva, pentru că socialiștii nu au vrut bani din fonduri europene. Ei puneau tot pe buget pentru că se fură mai ușor. Cei 80 de miliarde se vor duce, în mareaa majoritate, spre cheltuieli de investiții, infrastructură.