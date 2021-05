Florin Cîțu, despre obligativitatea privind purtarea măștii în birourile în care toți angajații sunt vaccinați: Încă nu e o decizie clară. După 1 iunie vom lua această hotărâre (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, sâmbătă seară, că pentru moment nu există o decize clară cu privire la posibilitatea ca în birourile cu toți angajații vaccinați anti-COVID să se renunțe la masca de protecție. Guvernul va lua o hotărâre pe 1 iunie.

„Încă nu este o decizie clară. După 1 iunie vom lua această decizie”, a susținut Florin Cîțu, răspunzând întrebărilor reporterilor.

Prim-ministrul precizat apoi că tot de la 1 iunie vor fi aprobate și alte măsuri de relaxare: „Deocamdată, cu mască la locul de muncă, la interior, acest Ordin va fi modificat, după 1 iunie discutăm de alte modificări”:

Totodată, Florin Cîțu a ținut să le mulțumească românilor pentru că au înțeles importanța vaccinării în lupta cu pandemia de coronavirus: „Le mulţumesc românilor, pentru că împreună am trecut printr-un an dificil, împreună am purtat mască, am păstrat distanţa socială, împreună ne-am vaccinat!”.

Florin Cîțu, despre obligativitatea privind purtarea măștii în birourile în care toți angajații sunt vaccinați: Încă nu e o decizie clară. După 1 iunie vom lua această hotărâre

Ce spune prefectul Capitalei despre folosirea măștii în birourile în care toți angajații sunt vaccinați

Declarațiile premierului vin în contextul în care, după măsurile de relaxare adoptate ieri de Guvern și intrate în vigoare zi, Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență s-a reunit în ședință pentru a decide în ce zone trebuie purtată masca în continuare.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Membri CMBSU au decis că portul măștii de protecție va fi în continuare obligatoriu în jurul unităților școlare din București, pe un perimetru de 50 de metri.

La finalul ședinței, Alin Stoica, Prefectul Capitalei, a declarat că fiecare angajator va decide dacă mai e nevoie ca angajații dintr-un birou să poarte masca de protecție dacă toți sunt vaccinați anti-COVID-19.