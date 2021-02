Florin Cîțu, despre pașaportul de vaccinare: Am văzut discuțiile în spațiul public, nu cred că este momentul / Suntem în plină campanie de vaccinare (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat că nu s-a discutat oficial în Guvern despre pașaport de vaccinare. Acesta a mai adăugat că nu crede că este momentul pentru că suntem în plină campanie de vaccinare.

Întrebat dacă susține introducerea obligativității unui „pașaport” de vaccinare care să permită accesul în mai multe locuri precum restaurante, cafenele sau supermarketuri, premierul a spus: „Nu am avut această discuție în Guvern, deci nu este o discuție oficială. Am văzut discuțiile în spațiul public, nu cred că este momentul. În acest moment suntem în plină campanie de vaccinare, deci nu cred că este momentul să discutăm despre așa ceva în acest moment.”

„Eu am spus că nu avem această discuție în acest moment. Este prematur, suntem doar la începutul campaniei de vaccinare ”, a mai spus Florin Cîțu.

„Eu vă spun că discuția este prematură, suntem la începutul campaniei de vaccinare, nu luăm în calcul la acest moment discuția aceasta”, mai spune premierul.

