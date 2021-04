Florin Cîțu, despre Paște: Nu intervenim asupra modului în care se desfășoară slujbele. În noaptea de Înviere este foarte important să respectăm regulile privind masca, distanțarea și dezinfectantul (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a avut, miercuri, o nouă întâlnire cu reprezentanții cultelor religioase din România, una despre care spune că a fost „foarte bună”, iar discuția a vizat regulile pentru desfășurarea evenimentelor din noaptea de Înviere. Guvernul, spune primul-ministru, nu va interveni asupra felului în care se desfășoară slujbele de Paște, însă este foarte important să fie respectate reguli de protecție sanitară precum purtatul măștii, distanțarea fizică și folosirea dezinfectantului.

Premierul, întâlnire cu reprezentanții cultelor religioase. Ce a spus Florin Cîțu despre Paște

„Astăzi, am avut o întâlnire foarte bună cu reprezentanții cultelor religioase care sărbătoresc în perioada următoare Paștele. Am vrut să discutăm puțin despre cum se va desfășura acea noapte, care vor fi regulile, și bineînțeles despre campania de vaccinare, iar lucrurile sunt foarte simplu pentru acea noapte din punctul nostru de vedere. Menționez doar respectarea regulilor pe care le avem – mască, distanțare socială și dezinfectant. Acolo vom fi doar să susținem, dar, modul în care se desfășoară slujbele, nu intervenim asupra acestui mod, deci în acea noapte, din punctul nostru de vedere, este foarte important să păstrăm aceste reguli. Am primit și de la Patriarhia Română un set de recomandări, le luăm în calcul. Au fost acolo și colegii mei, și eu cred că acum lucrurile sunt foarte clare și cu siguranță vom avea o noapte a Paștelui fără niciun fel de probleme”, a declarat premierul, miercuri, la Palatul Victoria.

Prim-ministrul Florin Cîțu a precizat că, la întâlnirea de miercuri, le-a mulțumit reprezentanților cultelor pentru implicarea în campania de informare privind vaccinarea anti-COVID-19.

„Le-am mulțumit sincer reprezentanților cultelor pentru implicarea în campania de informare până acum cu privire la vaccinare și le-am cerut în continuare susținerea pentru accelerarea campaniei de vaccinare. Este foarte important, am spus, ca să avem parte de sărbători în viitor fără mască, fără dezinfectant, fără distanțare socială, să avem o campanie de vaccinare de succes”, a adăugat liberalul.

Ce a spus președintele Klaus Iohannis despre ridicarea restricțiilor de circulație în noaptea de Înviere

În noaptea de Înviere, restricțiile de circulație vor fi ridicate astfel încât toți creștinii să poată participa la slujbe în cazul în care doresc să o facă, a precizat miercuri și președintele Klaus Iohannis.

„Ne pregătim cu toții de marea sărbătoare a Învierii Domnului și vreau să ne pregătim foarte bine nu doar acasă, ci vreau să ne pregătim foarte bine în societate. Pot să vă spun de pe acum câteva lucruri certe, care au fost discutate împreună cu reprezentanții bisericilor, în special cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române. În noaptea de Înviere, restricțiile de circulație se ridică. Așadar, creștinii vor putea să participe la slujbele de Înviere. Nu vor trebui să completeze declarații, vor merge pur și simplu la biserică. Repet, în noaptea de Înviere fiecare creștin poate să meargă la biserică dacă dorește", a declarat șeful statului, miercuri, în marja vizitei efectuate la centrul mobil de vaccinare anti-COVID-19 din comuna Afumați, județul Ilfov, unde a vorbit și despre actualul context epidemiologic