Florin Cîțu, despre pensiile speciale: În 15 ani vom avea o presiune foarte mare pe sistemul de pensii/ Trebuie să pornim reforma azi (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a vorbit, joi seară, la B1 TV, despre pensiile speciale.

''Am intrat în discuția aplicată. S-a format un grup de lucru în coaliție pentru reforma sistemului de pensii. Aici provocarea nu e doar să reașezăm acest lucru, pensiile speciale, avem o problemă pe termen mediu de sustenabilitate a sistemului de pensii. În 15 ani vom avea o presiune foarte mare pe sistemul de pensii, trebuie să pornim reforma azi. Nu doar reclacularea pensiilor, reforma înseamnă cum găsim resurse să putem plăti acele pensii. Anglia a făcut reforma pensiilor în 6 ani. Lucrez la ambele capete: numărul d e pensionari și partea în care ai nevoie de oameni să contribuie'', a spus Florin Cîțu.

