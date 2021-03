Florin Cîțu, despre Planul Național de Redresare și Reziliență: Cred că forma finală o să fie gata în câteva zile. Îl vom prezenta public / Șantajul PSD nu funcționează cu mine (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, că Planul Național de Redresare și Reziliență ar putea fi gata într-o formă finală în următoarele zile. Odată finalizat, planul va fi prezentat public pentru toți românii, spune premierul, care a subliniat că nu „există un tratament special pentru social-democrați” și că aceștia vor trebui să explice Uniunii Europene de ce nu doresc să îl ratifice.

