Florin Cîțu, despre PNRR: Dacă un proiect întârzie, altul poate să îi ia locul. Dacă nu lovim bornele, care sunt pe investiții și reforme, nu primim banii / Prioritatea mea, să construim câteva spitale (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a vorbit despre Planul Național de Redresare și Reziliență, programul prin care România poate să acceseze cei 29,2 miliarde de euro din facilitatea europeană de redresare, și a explicat care sunt aspectele sale preferate: că are o componentă de reforme și una de investiții, că prevede o limită clară până la care pot fi investiți banii, mai exact până în 2026, și că stabilește niște borne intermediare.

Florin Cîțu, despre absorbția de fonduri europene și PNRR

„Îmi pare bine că ați început cu fondurile europene și trecem ușor, după ce am discutat despre PNRR și revenim la PNRR, la absorbția pe exercițiul 2021-2017, pentru că eu mă uit la toate sursele de finanțare pentru investiții. România are nevoie de investiții, nu mai neagă nimeni acest lucru. Avem proiecte în diferite stagii de pregătire și avem trei surse de finanțare – avem bugetul de stat, pe care îl știm cu toții; avem fondurile europene, și aici sunt de acord că lucrurile în trecut au mers slab, să fim eleganți, dar și datorită legislației în vigoare și a modului în care s-a lucrat, și a birocrației pentru care ne plângem cu toții, dar nu s-a făcut nimic în acești ani și este datoria noastră să modificăm lucrurile în perioada următoare și în termen foarte rapid; și, bineînțeles, PNRR”, a declarat premierul, joi, la întâlnirea POR VEST 2021-2027.

Florin Cîțu a amintit că președintele Klaus Iohannis a fost cel care a negociat, în Consiliul European, alocarea aferentă României din bugetul multianual al UE și din facilitatea de redresare.

„Cu toții ne uităm la această sumă care, de fapt, a fost negociată de președintele Klaus Iohannis. Cei 76 de miliarde de euro revin României după negocierile pe care le-a făcut președintele Klaus Iohannis. Implementarea PNRR a început anul trecut. În guvernarea de anul trecut am început proiectul, am lucrat la Ministerul Finanțelor, sub patronajul domnului președinte Klaus Iohannis. De atunci, am discutat despre proiecte și despre prioritizarea acestor proiecte”, a adăugat liberalul.

Primul-ministru a enumerat motivele pentru care PNRR este un „program special”.

„De ce este un program special și îmi place mie foarte mult acest PNRR – în primul rând, are componenta de reforme și componenta de investiții; în același timp, are o limită clară în care banii pot să fie investiți, 2026, deci discutăm de 2026, 29,2 miliarde de euro care trebuie să fie investiți, nu vorbim de consum, vorbim doar de investiții; mai mult, diferit de fondurile europene, avem niște borne intermediare, ceea ce face lucrurile foarte simple pentru noi atunci când evaluăm un proiect”, spune Florin Cîțu.

El a explicat că, dacă un proiect întârzie, un altul poate să îi ia locul la finanțare prin PNRR, oferind drept exemplu situația construirii de spitale.

„De exemplu, construim un spital. Am spus foarte clar că prioritatea mea o reprezintă să construim câteva spitale în această perioadă. N-a fost niciunul construit în 30 de ani de zile. Luăm un spital care este un proiect în derulare – dacă se întârzie acel proiect, altul poate să îi ia locul, deci trebuie să lovim acele ținte, acele borne. Nu lovim bornele, care sunt pe investiții și pe reforme, nu primim banii. Mi se pare foarte transparent, foarte clar, foarte eficient, știi de la început la ce te bagi. De aceea, în PNRR, o condiție importantă a fost să fie proiecte mature, care pot să fie finalizate până în 2026”, a mai spus Florin Cîțu.

