Florin Cîţu, despre PNRR: Nu aş spune că a refuzat ceva Comisia Europeană. E vorba de a remodela ceea ce avem noi în Plan, deci nu văd aici nicio problemă (VIDEO)

Premierul Florin Cîţu a declarat, joi, că nu poate fi vorba despre o respingere a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de către Comisia Europeană. În schimb, a punctat șeful Guvernului, e nevoie de o „remodelare” pentru a intra exact în tiparele pe care le ia în calcul executivul comunitar.

„Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a fost săptămâna trecută acolo. Este o negociere, noi am prezentat un plan, iar Comisia Europeană a venit cu comentarii. Noi revenim cu aceste comentarii. Eu nu aş spune că a refuzat ceva Comisia Europeană, pentru că nu este adevărat, nu are cum să se întâmple acest lucru. Cred că este vorba de a remodela ceea ce avem noi în PNRR, pentru a intra exact în tiparele pe care le ia în calcul Comisia Europeană. Deci nu văd aici nicio problemă”, a afirmat Florin Cîţu.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat la Bruxelles proiectul PNRR, însă Comisia Europeană a solicitat modificarea acestuia.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.