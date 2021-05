Florin Cîțu, despre PNRR: Nu e nevoie de vot, de dezbatere în Parlament, dar cred că e important ca românii să vadă acest Plan transparent, deschis. Dacă e nevoie, mergem cu el în Legislativ (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, vineri, că pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu e nevoie de vot, de dezbatere în Parlament, căci este un proiect al Guvernului. Pe de altă parte, PNRR poate fi prezentat în Legislativ, ca românii să știe despre ce este vorba. „Cred că e important ca românii să vadă acest PNRR transparent”, a punctat Cîțu.

„PNRR nu are de ce să treacă prin Parlament, este un proiect al Guvernului. Un lucru pe care putem să-l facem e să prezentăm românilor în Parlamentul României PNRR, e un lucru pe care putem să-l facem, dar nu e nevoie de vot, de dezbatere. Dar cred că e important ca românii să vadă acest PNRR transparent, deschis și dacă e nevoie, mergem cu el în Parlament”, a declarat premierul Florin Cîțu, la finalul ședinței de Guvern de vineri.

