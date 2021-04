Florin Cîțu, despre PNRR: Încă nu avem o formă finală. Negociem cu Comisia Europeană și vom susține prioritățile de dezvoltare pentru România / A fost o decizie a coaliției de a merge cu o sumă mai mare (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a explicat că la ora actuală Planul Național de Redresare și Reziliență „are o supracontractare”, fiind decizia coaliției de guvernare de a merge cu o sumă mai mare, și a precizat că Guvernul poartă negocieri cu Comisia Europeană. Proiectul nu a ajuns încă la o formă finală și, „dacă o să fie nevoie, o să punem mai multe resurse pentru a ne face înțeleși la Comisia Europeană că acesta este planul pe care îl susținem”, a subliniat primul-ministru, luni seară.

