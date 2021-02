Florin Cîțu, despre posibila lege a vaccinării obligatorii: Este în Parlament de trei ani de zile. Nu are nicio legătură cu camapania de vaccinare pe care o avem acum (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a fost întrebat luni despre un document al Guvernului, ce se află în Parlament, care ar putea obliga populația să se vaccineze. Prim-ministrul afirmă că documentul de la Ministerul Sănătății datează de mai bine de trei ani și nu are nicio legătură cu campania națională de vaccinare, desfășurată în prezent pentru imunizarea populației împotriva COVID-19.

„Este o lege care este în Parlament de trei ani de zile. Nu are nicio legătură cu camapania de vaccinare pe care o avem acum. Este un proiect în Parlamentul României. Acel document este un copy – paste al politicilor. Nu are nicio legătură cu campania de vaccinare.

L-am văzut și pe secretarul de stat Raed Arafat, care a spus foarte clar și o spun și eu: Campanai de vaccinare împotriva coronavirus nu va fi obligatorie, nu este așa ceva în discuție”, a declarat Florin Cîțu, luni dimineața.

Totodată, secretarul de stat Raed Arafat a anunțat la Antena 3, duminică seara, că vaccinarea anti-COVID va fi voluntară:

„Este o discuție lungă și este legitim ca Ministerul Sănătății să se gândească la politici de sănătate publică. Trebuie să clarificăm în mod clar: pentru Covid-19 nu este nimeni care să spună că vaccinarea va fi obligatorie. Vaccinarea împotriva Covid-19 este și va fi voluntară.

Există campanii extrem de agresive împotriva vaccinării, iar aceste campanii nu fac altceva decât să îndepărteze momentul în care vom putea ridica toate restricțiile și vom putea reveni la normal”, a declarat el la Antena 3.

A crezut că a cumpărat doi căţeluşi abia născuţi, însă surpriză... S-au mărit şi s-au transformat în... Nu erau deloc câini! Ce crescuse, de fapt?

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.