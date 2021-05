Florin Cîțu, despre proiectele din PNRR: În această guvernare vom trece Carpații cu o autostradă. Vom face spitale noi în acești ani (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a prezentat, miercuri, în plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților, Planul Național de Redresare și Reziliență, care trebuie depus la Bruxelles până la finalul lunii mai. De la tribuna Parlamentului, prim-ministrul a promis că în timpul acestei guvernări ”vom trece Carpații cu o autostradă” și vor fi construite spitale noi. România are la dispoziție 29,2 miliarde de euro prin PNRR.

„Referitor la suma totală de 29,2 miliarde, este un alt lucru pe care l-am spus ferm în fața celor de la Comisia Europeană și la care am ținut foarte mult – România are nevoie de toată suma pentru a se dezvolta, pentru a arde etape, etape care au fost întârziate în ultimii 30 de ani. Avem nevoie de acești bani pentru a investi, ca să putem să prindem din urmă alte țări dezvoltate. Vă garantez că vom face acest lucru și cu ajutorul acestui PNRR.

România are nevoie de investitori. Vom putea să implementăm acest PNRR cu investitori, cu companii, în principal românești. De aceea, avem nevoie să eliminăm din spațiul public toate aceste amenințări sau scenarii false că nu vom lua suma X sau suma Y. Vom lua toată această sumă, o vom folosi, iar companiile românești și ceilalți investitori sunt cei care vor implementa acest program.

Acest program este garanția pe care o dau românilor că vom reduce semnificativ decalajele dintre noi și țările dezvoltate”, a spus Florin Cîțu.

