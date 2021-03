Florin Cîțu, despre proiectul ce interzice cumulul pensiei cu salariul la stat: „Nu sunt de acord cu excepții. Vom vedea dacă poate să fie o excepție, ceva special, dar nu sunt de acord” (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat că proiectul ce interzice cumulul pensiei cu salariul la stat nu va fi prezentat în ședința de Guvern de miercuri, deoarece trebuie făcute câteva modificări. În rest, proiectul arată bine, a precizat el. Cîțu a insistat că nu este de acord să existe excepții de la această regulă și a ținut să amintească faptul că proiectul prevede și că oamenii pot munci până la 70 de ani dacă doresc acest lucru.

Întrebat dacă proiect privind interzicerea acestui cumul va fi prezentat în ședința de Guvern de azi, așa cum a anunțat ministrul Muncii, Raluca Turcan, premierul a răspuns: „Nu, am văzut proeictul, sunt câteva lucruri care trebuie modificate, dar arată foarte bine acel proiect și-l susțin foarte mult”.

